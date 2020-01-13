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Украинский борец стал инициатором массовой драки на международном турнире

Соревнования в Турции были горячими.

Украинский борец стал инициатором массовой драки на международном турнире
Хасан Закариев (в синем трико)
Фото: скриншот

На ежегодном международном турнире по вольной борьбе памяти турецкого борца, чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр Яшара Догу, который прошел на коврах "Olympic Sport Hall" в Стамбуле, состоялась массовая драка, одним из участников которой стал украинский спортсмен Хасан Закариев.

Эпизод произошел в полуфинальной встрече весовой категории до 79 кг, в котором украинец сражался с грузином Зурабом Эрбоцанашвили.

Во время схватки Закариев отмахнулся от противника, после чего от грузина последовал удар в лицо Хасану.

Одиночная драка переросла в массовую – в эпизод подключились тренеры и другие спортсмены.

Оба спортсмена были дисквалифицированы.

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