Соревнования в Турции были горячими.

На ежегодном международном турнире по вольной борьбе памяти турецкого борца, чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр Яшара Догу, который прошел на коврах "Olympic Sport Hall" в Стамбуле, состоялась массовая драка, одним из участников которой стал украинский спортсмен Хасан Закариев.

Эпизод произошел в полуфинальной встрече весовой категории до 79 кг, в котором украинец сражался с грузином Зурабом Эрбоцанашвили.

Во время схватки Закариев отмахнулся от противника, после чего от грузина последовал удар в лицо Хасану.

Одиночная драка переросла в массовую – в эпизод подключились тренеры и другие спортсмены.

Оба спортсмена были дисквалифицированы.