Серена Уильямс завоевала первый титул после родов

Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Окленда, с призовым фондом 250 тыс. долл.

В финале в Новой Зеландии первая сеяная Уильямс победила соотечественницу Джессику Пегулу 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 36 минут.

Лишь в 1/8 финала Серена проиграла сет соотечественнице Кристине Макнейл, а так все встречи завершила в двух сетах. При этом единственной сеяной, с которой Серена сыграла на турнире, стала еще одна американка Аманда Анисимова (WTA, 22) но ее Уильямс в полуфинале обыграла за явным преимуществом 6:1, 6:1.

Для 38-летней Серены это первый выигранный турнир после Australian Open-2017.

Осенью того же года у теннисистки родилась дочь. По возвращению из декрета Уильямс проиграла пять финалов подряд.