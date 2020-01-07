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Бондаренко сенсационно пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Катерина в 1/8 финала оказалась сильнее Чжан Шуай.

Бондаренко сенсационно пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне
Катерина Бондаренко
Фото: http://btu.org.ua

На турнире WTA Shenzhen Open в китайском Шэньчжэне, с призовым фондом 750 тыс. долл., 33-летняя Катерина Бондаренко на стадии 1/8 финала довольно неожиданно обыграла хозяйку турнира, сороковую ракетку мира Чжан Шуай 7:6 (10-8), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 34 минуты. За это время украинка единожды подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк.

Примечательно, что восьмая сеяная на турнире Шуай имела 8 брейк-пойнтов, но ни один из них не сумела реализовать.

Соперницей Катерины по четвертьфиналу будет представительница Чехии Кристина Плишкова. 

Отметим, что для опытной украинки это первый четвертьфинал турниров WTA International с сентября 2017 года.

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