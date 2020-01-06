В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
ГлавнаяСпорт

"Лацио" подает в суд на своих же фанатов за проявление расизма

Клуб осудил расистские оскорбления Марио Балотелли.

"Лацио" подает в суд на своих же фанатов за проявление расизма
Марио Балотелли (слева) в момент остановки матча
Фото: LaPresse

Борющийся за Скудетто "Лацио" в рамках 18-го тура Серии А ожидаемо обыграл на выезде одну из худших команд лиги – "Брешию" 2:1.

Помимо того, что "Лацио" выиграл 9-й матч подряд, повторив клубный рекорд, а также дубля Чиро Иммобиле этот поединок отметился тем, что фанаты гостей оскорбляли нападающего "Брешии" – автора первого гола в матче Марио Балотелли расистскими кричалками.

В результате поединок был остановлен на несколько минут.

После встречи римский клуб осудил действия своих фанатов и пообещал подать иск в суд.

"Как это всегда было ранее, "Лацио" осуждает дискриминационное поведение крошечного меньшинства болельщиков во время матча с "Брешией", - цитирует пресс-службу Biancocelesti gazzetta.it.

"Клуб еще раз выражает свое осуждение подобного неоправданного поведения, а также подтверждает свое намерение подать в суд на тех, кто предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба", - говорится в сообщении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также