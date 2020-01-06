"Лацио" подает в суд на своих же фанатов за проявление расизма

Борющийся за Скудетто "Лацио" в рамках 18-го тура Серии А ожидаемо обыграл на выезде одну из худших команд лиги – "Брешию" 2:1.

Помимо того, что "Лацио" выиграл 9-й матч подряд, повторив клубный рекорд, а также дубля Чиро Иммобиле этот поединок отметился тем, что фанаты гостей оскорбляли нападающего "Брешии" – автора первого гола в матче Марио Балотелли расистскими кричалками.

В результате поединок был остановлен на несколько минут.

После встречи римский клуб осудил действия своих фанатов и пообещал подать иск в суд.

"Как это всегда было ранее, "Лацио" осуждает дискриминационное поведение крошечного меньшинства болельщиков во время матча с "Брешией", - цитирует пресс-службу Biancocelesti gazzetta.it.

"Клуб еще раз выражает свое осуждение подобного неоправданного поведения, а также подтверждает свое намерение подать в суд на тех, кто предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба", - говорится в сообщении.