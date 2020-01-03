Киплимо бежал первым, но за несколько метров до финиша сбавил скорость и готовился праздновать.
Этим воспользовался кениец Кибивотт Кэнди, спуртом на несколько метров опередив угандца.
Разрыв составил несколько сантиметров.
95º ➊➎km San Silvestre Sao Paulo🇧🇷— | Joaquín Carmona | (@Jokin4318) 31 декабря 2019 г.
♂
➊ 42:59 🇰🇪Kibiwott Kandie ➜ Récord de la Carrera (era 43:12 de Paul Tergat🇰🇪 en 1995)
➋ 43:00 🇺🇬Jacob Kiplimo
➌ 43:54 🇰🇪Titus Ekiru
♀
➊ 48:56 🇰🇪Brigid Kosgei
➋ 50:10 🇰🇪Sheila Chelangat
➌ 50:12 🇪🇹Tisadk Nigus pic.twitter.com/hbHqVii8Y0