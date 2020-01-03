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Бегун нелепо проиграл известный полумарафон, начав праздновать за несколько метров до финиша

Джейкоб Киплим рано расслабился.

Фото: mir-la.com
Участник Олимпийских игр-2016 в Рио угандец Джейкоб Киплимо нелепейшим образом проиграл забег на 15 км в Сан-Паулу.

Киплимо бежал первым, но за несколько метров до финиша сбавил скорость и готовился праздновать.

Этим воспользовался кениец Кибивотт Кэнди, спуртом на несколько метров опередив угандца. 

Разрыв составил несколько сантиметров.

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