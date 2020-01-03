Фото: mir-la.com

Участник Олимпийских игр-2016 в Рио угандец Джейкоб Киплимо нелепейшим образом проиграл забег на 15 км в Сан-Паулу.

Киплимо бежал первым, но за несколько метров до финиша сбавил скорость и готовился праздновать.

Этим воспользовался кениец Кибивотт Кэнди, спуртом на несколько метров опередив угандца.

Разрыв составил несколько сантиметров.