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Сэйв украинца Лунина попал в топ-10 лучших в испанской Ла Лиге в 2019 году

Андрей спас ворота "Леганеса".

Сэйв украинца Лунина попал в топ-10 лучших в испанской Ла Лиге в 2019 году
Андрей Лунин
Фото: CDLeganes

Сэйв принадлежащего мадридскому "Реалу" вратаря сборной Украины Андрея Лунина в игре за "Леганес" вошел в список самых красивых в матчах чемпионата Испании в 2019 году.

В игре против мадридского "Атлетико" украинец в великолепном прыжке не позволил Тома Лемару забить гол со штрафного.

В итоге, спасение Андрея заняло седьмое место в списке.

Первое место в данной номинации занял вратарь "Жироны" Роберто Сантамария.

Обзор лучших сейвов – на официальном сайте Ла Лиги (момент с Лунином – на 42-й секунде трансляции).

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