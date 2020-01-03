Сэйв принадлежащего мадридскому "Реалу" вратаря сборной Украины Андрея Лунина в игре за "Леганес" вошел в список самых красивых в матчах чемпионата Испании в 2019 году.

В игре против мадридского "Атлетико" украинец в великолепном прыжке не позволил Тома Лемару забить гол со штрафного.

В итоге, спасение Андрея заняло седьмое место в списке.

Первое место в данной номинации занял вратарь "Жироны" Роберто Сантамария.

Обзор лучших сейвов – на официальном сайте Ла Лиги (момент с Лунином – на 42-й секунде трансляции).