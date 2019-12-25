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Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе

Сборная Бразилии – сборная Германии (1:7) - вне конкуренции.

Авторитетный портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей последнего десятилетия. 

Возглавил рейтинг полуфинальный матч Чемпионата мира-2014 в Бразилии, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила хозяев.

Фото: fourfourtwo.com

Отметим, что в первой 10-ке – 5 матчей с участием "Барселоны".

Топ-10 лучших матчей десятилетия:

  1. Бразилия - Германия 1:7 - 8 июля 2014 года
  2. "Манчестер Сити" - КПР 3:2 - 13 мая 2012 года
    Фото: fourfourtwo.com
  3. "Барселона" - "Реал" 5:0 - 29 ноября 2010 года
    Фото: fourfourtwo.com
  4. "Барселона" - ПСЖ 6:1 - 8 марта 2017 года
    Фото: fourfourtwo.com
  5. "Реал" - "Барселона" 2:3 - 23 апреля 2017 года
    Фото: fourfourtwo.com
  6. "Ливерпуль" - "Боруссия" Д 4:3 - 14 апреля 2016 года
    Фото: fourfourtwo.com
  7. "Барселона" - "Челси" 2:2 - 24 апреля 2012 года
    Фото: fourfourtwo.com
  8. "Барселона" - "Интер" 1:0 - 28 апреля 2010 года
    Фото: fourfourtwo.com
  9. "Ньюкасл" - "Арсенал" 4:4 - 5 февраля 2011 года
    Фото: fourfourtwo.com
  10. "Челси" - "Тоттенхэм" 2:2 - 2 мая 2016 года
    Фото: fourfourtwo.com
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