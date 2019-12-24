До решения CAS санкции исполкома WADA - всего лишь рекомендации, - глава ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пояснил дальнейшие шаги Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как наблюдательный совет организации выразил несогласие с санкциями WADA.

Исполком ОКР единогласно поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA.

"Предметом санкций WADA является Российское антидопинговое агентство, - сказал Подзняков. - В случае несогласия РУСАДА с решениями исполкома WADA от 9 декабря оно напишет об этом официальное письмо. В соответствии с процедурой, теперь уже WADA должно будет идти в Спортивный арбитражный суд (CAS) и доказывать правомерность своих претензий к РУСАДА", - цитирует Позднякова "Спорт-Экспресс".

"То есть Всемирное агентство будет истцом, а российское - ответчиком. А решение исполкома WADA вступит в силу, только если CAS примет соответствующее решение. До этого момента де-юре оно всего лишь рекомендации", - отметил президент ОКР.

При этом спортивный функционер добавил, что CAS может вынести решение прямо перед Олимпиадой-2020 или даже позже.

"В существующих регламентах не прописаны сроки, в которые WADA должно обратиться в CAS, - подчеркнул Поздняков. - Если исходить из практики, это произойдет в течение одной-двух недель, не более.

Что касается решения дела до начала Олимпийских игр в Токио, то это вопрос сложный, и нам на него должны ответить юристы, которые будут заниматься делом. Существуют предпосылки, что эта история может закончиться в прямой близости от старта Игр либо даже позже", - заявил Поздняков.

Напомним, что на прошлой неделе большинство членов Наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за то, чтобы рекомендовать Совету учредителей попытаться оспорить санкции WADA в Спортивном арбитражном суде.