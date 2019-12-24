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Выход сборной Украины на Евро-2020 – на 4 месте по событийности в 2019 году для украинцев

Каждый 7-й украинец считает это событие главным в уходящем году.

Фото: ffu.ua

Сборная Украины по футболу уверенно вышла в финальную часть Евро-2020, а это событие стало одним из важнейших для украинцев в 2019 году.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", для 13% украинцев выход на Евро - важнейшее событие 2019 года, сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Опрос проводился в декабре среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе участвовали 2500 респондентов.

Более важными в 2019 года назвали освобождение украинских моряков из российского плена (48%), выборы Президента Украины (44%) и выборы в Верховную Раду (15%).

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