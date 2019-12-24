В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Кто будет следующими?
Кто будет следующими?
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
ГлавнаяСпорт

Кикбоксер "потушил свет" сопернику мощнейшим ударом на турнире в Нидерландах

Эртугрул Байрак явно не всё вспомнит из поединка в Арнеме.

Кикбоксер "потушил свет" сопернику мощнейшим ударом на турнире в Нидерландах
Фото: YouTube

Зрелищным выдался поединок на турнире Glory Collision 2 в Арнеме (Нидерланды) между бразильским кикбоксером Алексом Перейра (31–6, 20 KO) и Эртугрулом Байраком из Турции (18–6, 5 KO).

В самом конце первого раунда Алекс выполнил незамысловатую двоечку, но сделал это бразилец очень мощно, отправив Байрака в глубокий нокаут.

Рефери мгновенно остановил поединок.

Напомним, что в марте 2017 года Перейра таким же левым хуком отправил в нокдаун действующего чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье из Нигерии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также