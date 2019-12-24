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Правительство Великобритании выступило с заявлением по поводу расистского скандала в АПЛ

Матч "Тоттенхэма" с "Челси" был прерван.

Правительство Великобритании выступило с заявлением по поводу расистского скандала в АПЛ
Фото: EPA/UPG

Правительство Великобритании выступило с заявлением по поводу расистского скандала, который случился во время матча 18-го тура Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" - "Челси" (0:2).

Напомним, во втором тайме немецкий защитник гостей Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков "шпор", которые изображали обезьяньи жесты.

"Любой форме расизма нет места в футболе или где-либо еще. Мы должны противостоять этому отвратительному поведению. Очевидно, что футбольным властям предстоит еще многое сделать для решения данной проблемы. Мы готовы работать с ними для того, чтобы искоренить ее", -цитирует представителя британского правительства BBC.

"Футбольная ассоциация Англии, Премьер-лига и Чемпионшип значительно активизировали свои усилия, но мы ожидаем, что они продолжат отдавать этой проблеме приоритет и консультироваться как с игроками, так и с болельщиками. Мы будем следить за тем, как футбольные власти реализуют свои планы в течение сезона.

Мы продолжим работу с футбольными властями по данному вопросу, включая Ассоциацию профессиональных футболистов. Не исключаем, что при необходимости предпримем более серьезные шаги", - сказано в заявлении.

Представители "Тоттенхэма" вместе с полицией уже начали расследование данного инцидента.

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