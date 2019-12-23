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Матч Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" – "Челси" прерывался из-за расизма

Антонио Рюдигер подвергся расистским оскорблениям.

Заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги между командами "Тоттенхэм" и "Челси" (0:2) был прерван в середине второго тайма после того, как фаны хозяев стали оскорблять на расовой почве защитника гостей Антонио Рюдигера.

Антонио Рюдигер
Фото: EPA/UPG
Антонио Рюдигер

Диктор стадиона трижды призывал фанатов "шпор" прекратить оскорблять немецкого футболиста, а один раз арбитр из Манчестера Энтони Тейлор взял небольшой перерыв и подошел к тренерам команд Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду.

Причиной такого поведения болельщиков "Тоттенхэма" стал эпизод с удалением нападающего хозяев Сон Хын Мина. После просмотра VAR кореец получил красную карточку за умышленный удар ногой в корпус именно Рюдигера.

Сон Хын Мин получает красную карточку от рефери
Фото: EPA/UPG
Сон Хын Мин получает красную карточку от рефери

Примечательно, что остальные чернокожие футболисты "Челси" расовым оскорблениям не подвергались.

Игроки &quot;Челси&quot; - Курт Зума (слева) и Фикайо Томори
Фото: EPA/UPG
Игроки "Челси" - Курт Зума (слева) и Фикайо Томори

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