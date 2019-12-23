Заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги между командами "Тоттенхэм" и "Челси" (0:2) был прерван в середине второго тайма после того, как фаны хозяев стали оскорблять на расовой почве защитника гостей Антонио Рюдигера.

Фото: EPA/UPG Антонио Рюдигер

Диктор стадиона трижды призывал фанатов "шпор" прекратить оскорблять немецкого футболиста, а один раз арбитр из Манчестера Энтони Тейлор взял небольшой перерыв и подошел к тренерам команд Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду.

Причиной такого поведения болельщиков "Тоттенхэма" стал эпизод с удалением нападающего хозяев Сон Хын Мина. После просмотра VAR кореец получил красную карточку за умышленный удар ногой в корпус именно Рюдигера.

Фото: EPA/UPG Сон Хын Мин получает красную карточку от рефери

Примечательно, что остальные чернокожие футболисты "Челси" расовым оскорблениям не подвергались.