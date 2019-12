Месси в очередной раз забил 50 голов за календарный год

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50



Lionel Messi has scored 50+ goals for club & country in nine of the last ten years. 🐐 pic.twitter.com/xxlQGSzwNV