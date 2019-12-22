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Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"

Тайсон решил вернуться на Родину.

Капитан "Шахтера" отказался продлевать контракт с "горняками"
Тайсон
Фото: shakhtar.com

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон заявил, что не собирается лонгировать свой действующий контракт с "горняками".

По словам футболиста, он намерен вернуться в Бразилию.

"По контракту мне осталось отработать год в Украине. Новое соглашение? Я не буду продлевать контракт с "Шахтером", - цитирует слова Тайсона sportarena.com.

"Единственная команда в Бразилии, куда я хочу перейти - это "Интернасьонал". Не знаю, что в клубе думают о моем переходе. Если президент "Интернасьонала" будет готов, я с радостью подпишу предварительный контракт".

Отметим, что в летнее трансферное окно интерес к бразильцу проявлял "Милан".

Между "россонери" и "Шахтером" даже велись переговоры, но предложение итальянского клуба не устроило "горняков" и они отказались продавать своего лидера.

Кроме того, сам Тайсон попросил "Шахтер" отпустить его в "Рому", но также получил от своего клуба отказ.

Отметим, что действующее соглашение бразильца с донецким клубом действует до конца июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Тайсон сыграл 18 матчей за "горняков", в которых забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

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