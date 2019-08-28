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"Дайте мне уйти": Тайсон попросил "Шахтер" отпустить его в "Рому"

Лидер "горняков" надеется на новый вызов в своей карьере.

Полузащитник "Шахтера" Тайсон попросил руководство донецкого клуба отпустить его в "Рому".

"Дайте мне уйти. Спасибо Богу за всё. Думаю, у меня есть уникальная возможность", - написал бразилец в своем Instagram.
В свою очередь, "Шахтер" выразил готовность отпустить одного из своих лидеров, если "волки" заплатят 30 млн евро.

Напомним, что 31-летний бразилец перешел в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" в январе 2013 года. С тех пор он провел 242 встречи за донецкий клуб и записал на свой счет 44 забитых мяча и 71 голевую передачу.

Добавим, что римский клуб в настоящее время возглавляет бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, под руководством которого Тайсон отыграл 3 года.

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