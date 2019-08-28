Лидер "горняков" надеется на новый вызов в своей карьере.

Полузащитник "Шахтера" Тайсон попросил руководство донецкого клуба отпустить его в "Рому". Посмотреть эту публикацию в Instagram let me go!.. thanks God for everything 🙌🙏🙅🏾‍♂️7️⃣ Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7) 25 Авг 2019 в 12:51 PDT "Дайте мне уйти. Спасибо Богу за всё. Думаю, у меня есть уникальная возможность", - написал бразилец в своем Instagram.

В свою очередь, "Шахтер" выразил готовность отпустить одного из своих лидеров, если "волки" заплатят 30 млн евро.

Напомним, что 31-летний бразилец перешел в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" в январе 2013 года. С тех пор он провел 242 встречи за донецкий клуб и записал на свой счет 44 забитых мяча и 71 голевую передачу.

Добавим, что римский клуб в настоящее время возглавляет бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, под руководством которого Тайсон отыграл 3 года.