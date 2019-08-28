Отправленный со скандалом в отставку президент Федерации велоспорта Украины отказывается покидать свой пост

Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко отказывается соглашаться с решением конференции ФВСУ отправить его в отставку и настаивает на новом голосовании. Об этом он сообщил на официальной странице Федерации в фейсбуке.
По мнению Башенко, новоизбранный глава ФВСУ Андрей Гривко занял этот пост вследствие решений, принятых с нарушениями устава организации.
Башенко отметил следующие нарушения:
- делегат от Львовской области Попович сфальсифицировал свой мандат;
- делегат от Ровенской области Федорчук не имел полномочий представлять регион на конференции;
- делегат от Запорожской области Бородай не является членом ФВСУ;
- делегат от Волынской области Лагодинский не имеет никакого отношения к волынской Федерации велоспорта.
Кроме того, Башенко утверждает, что на конференции отсутствовали представители Киева, Киевской, Луганской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Черкасской и Кировоградской областей.
В заключении Башенко заявил, что выборы президента Федерации велоспорта Украины должны состояться на внеочередной конференции 15 ноября.
Напомним, 20 августа на внеочередной конференции ФВСУ Башенко был отправлен в отставку с поста главы Федерации.
Поводом для его увольнения послужил публичный конфликт с чемпионкой II Европейских игр Анной Соловей, которой Башенко лично нахамил в приватной переписке.