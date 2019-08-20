Президент Федерации велоспорта Украины, который оскорбил спортсменку, отправлен в отставку

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Александр Башенко
На внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) было принято решение уволить Александра Башенко
, который занимал должность президента ФВСУ, сообщает спортивный юрист Юрий Юрченко в фейсбуке.
Напомним, в июне Башенко оскорбил и пообещал выгнать из сборной чемпионку II Европейских игр в Минске
в гонке по очкам на 25 км на треке Анну Соловей.
Отметим, что в конфликте чиновника и спортсменки украинская велообщественность встала на сторону Соловей.
В частности, у стен Министерства молодежи и спорта была проведена акция с целью добиться отставки скандального чиновника.
Сама Анна заявила, что хочет не только отставки Башенко, но и перезагрузки всей управленческой системы ФВСУ.