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Президент Федерации велоспорта Украины, который оскорбил спортсменку, отправлен в отставку

Александр Башенко покинет пост президента ФВСУ.

Александр Башенко
Фото: ТСН
Александр Башенко
На внеочередной конференции Федерации велосипедного спорта Украины (ФВСУ) было принято решение уволить Александра Башенко, который занимал должность президента ФВСУ, сообщает спортивный юрист Юрий Юрченко в фейсбуке.
Напомним, в июне Башенко оскорбил и пообещал выгнать из сборной чемпионку II Европейских игр в Минске в гонке по очкам на 25 км на треке Анну Соловей.

Отметим, что в конфликте чиновника и спортсменки украинская велообщественность встала на сторону Соловей.

В частности, у стен Министерства молодежи и спорта была проведена акция с целью добиться отставки скандального чиновника.

Сама Анна заявила, что хочет не только отставки Башенко, но и перезагрузки всей управленческой системы ФВСУ.

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