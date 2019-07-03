Борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы, ставший недавно чемпионом II Европейских игр-2019 в Минске Жан Беленюк присоединился к популярному среди спортсменов (и не только) челленджу Bottle Cap Challenge.

Участники челленджа должны одной ногой открутить крышку бутылки с разворота так, чтобы бутылка при этом не упала.

Беленюк, который баллотируется в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" под проходным 10-м номером, повторил трюк, но признался, что для этого ему пришлось изрядно попотеть.

"100 дублей, голова кругом.. но - done", - написал Беленюк в Instagram, где и разместил видео.