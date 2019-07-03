Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой

Жан Беленюк упорный.

Кандидат в Верховную Раду повторил трюк с открыванием бутылки ногой
Жан Беленюк и Владимир Зеленский
Фото: Макс Левин

Борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы, ставший недавно чемпионом II Европейских игр-2019 в Минске Жан Беленюк присоединился к популярному среди спортсменов (и не только) челленджу Bottle Cap Challenge.

Участники челленджа должны одной ногой открутить крышку бутылки с разворота так, чтобы бутылка при этом не упала.

Беленюк, который баллотируется в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" под проходным 10-м номером, повторил трюк, но признался, что для этого ему пришлось изрядно попотеть.

"100 дублей, голова кругом.. но - done", - написал Беленюк в Instagram, где и разместил видео.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также