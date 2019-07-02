Очередной воспитанник "Шахтера" пополнил ряды российского клуба

Воспитанник донецкого футбола Руслан Кисиль перешел в калининградскую "Балтику", выступающей в российской Футбольной национальной лиги, сообщает официальный твиттер российского клуба.

Детали трансфера пока не разглашаются.

Минувший сезон 27-летний футболист провел в составе "Колоса" (Ковалевка), который вышел в Украинскую Премьер-лигу.

Также Кисиль играл за "Мариуполь", "Олимпик" и "Десну".

Добавим, что в последнее время "Шахтер" становится настоящей кузницей кадров для российского футбола. Этим летом в чемпионат России переехали бывшие "горняки" Олег Данченко и Иван Ордец, перешедшие в казанский "Рубин" и московское "Динамо" соответственно, а зимой в стан санкт-петербургского "Зенита" перебрался Ярослав Ракицкий.

Кроме того, полузащитник Артем Полярус перебрался из "Александрии" в подмосковные "Химки", а Денис Дедечко подписал контракт с новичком РФПЛ "Тамбовом".