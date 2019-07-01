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Футболистка сборной США, повздорившая с Трампом, высказалась, что без геев американцам не выиграть ЧМ

Меган Рапиро за усиление национальной команды геями.

Футболистка сборной США, повздорившая с Трампом, высказалась, что без геев американцам не выиграть ЧМ
Меган Рапиро
Фото: Eurosport

Вице-капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино заявила, что ее национальная команда не сможет выиграть Чемпионат мира без поддержки гомосексуалистов и наличия геев в коллективе.

"Вперед, геи! Невозможно выиграть чемпионат без геев в команде, раньше подобного никогда не добивались. Это наука!

Меня мотивируют люди, которые симпатизируют мне, которые борются за то же, что и я, я заряжаюсь, когда пытаюсь доказать чью-то неправоту.

Это изнуряет, но быть геем, быть классным в месяц гордости - это здорово!", - цитирует Меган The Guardian.

Напомним, Трамп лично ответил Рапиро, которая заявила, что "не пойдет в долбаный Белый дом".

Отметим, на полях Франции продолжается женский Чемпионат мира-2019.

Сборная США дошла до стадии полуфинала, где завтра сыграет с командой Англии.

Во втором полуфинале встретятся голландки и шведки - матч состоится 3 июля.

Добавим, что американки являются действующими чемпионками мира.

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