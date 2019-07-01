Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
С телеканала ZIK уволился ведущий Остап Дроздов
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет Европейских игр 2019: гонка за пьедестал продолжается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
Медальный зачет перед последним днем Европейских игр 2019: Италия не сдается
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Кандидата из проходной части списка "Голоса" сняли с выборов
Судмедэксперты установили вероятную причину смерти ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах
Судмедэксперты установили вероятную причину смерти ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах
ГлавнаяСпорт

Владимир Кличко принял решение окончательно "повесить перчатки на гвоздь"

Владимир Кличко заявил, что не вернется в ринг.

Владимир Кличко принял решение окончательно "повесить перчатки на гвоздь"
Владимир Кличко
Фото: EPA/UPG

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA, а также по версии авторитетного журнала The Ring Владимир Кличко окончательно определился со своей дальнейшей профессиональной карьерой.

43-летний олимпийский чемпион XXVI Олимпиады-1996 в Атланте опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс и заявил, что собирается заняться другой деятельностью.

"Я принял решение перестать боксировать и заняться другой деятельностью. Никогда не думал, что поражение в бою с Энтони Джошуа станет для меня победным. У меня за плечами очень много побед, но после этого поединка на "Уэмбли" я осознал самое важное. Я привык думать, что поражений для меня не может существовать. Что поражение - это не вариант, но сегодня я знаю, что страстный проигрыш - это все-таки вариант", - цитирует Кличко The Sun.

Напомним, в своем последнем поединке Владимир Кличко в апреле 2017 года проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Спустя 4 месяца после боя на "Уэмбли" Кличко-младший ушел из бокса, заявив: "Я достиг всего, о чем мечтал, и теперь я хочу начать свою вторую карьеру после спорта".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также