Владимир Кличко принял решение окончательно "повесить перчатки на гвоздь"

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA, а также по версии авторитетного журнала The Ring Владимир Кличко окончательно определился со своей дальнейшей профессиональной карьерой.

43-летний олимпийский чемпион XXVI Олимпиады-1996 в Атланте опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс и заявил, что собирается заняться другой деятельностью.

"Я принял решение перестать боксировать и заняться другой деятельностью. Никогда не думал, что поражение в бою с Энтони Джошуа станет для меня победным. У меня за плечами очень много побед, но после этого поединка на "Уэмбли" я осознал самое важное. Я привык думать, что поражений для меня не может существовать. Что поражение - это не вариант, но сегодня я знаю, что страстный проигрыш - это все-таки вариант", - цитирует Кличко The Sun.

Напомним, в своем последнем поединке Владимир Кличко в апреле 2017 года проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Спустя 4 месяца после боя на "Уэмбли" Кличко-младший ушел из бокса, заявив: "Я достиг всего, о чем мечтал, и теперь я хочу начать свою вторую карьеру после спорта".