Победой "Феррари" завершилась квалификация Гран-При Австрии

Фото: EPA/UPG Шарль Леклер

Второе время показал действующий чемпион мира и лидер текущего сезона Льюис Хэмилтон. Однако стюарды Гран-При наказали пилота "Мерседес" штрафом с потерей трех позиций на старте завтрашней гонки за инцидент, который случился в первой части квалификации, когда Льюис помешал гонщику "Альфа Ромео" Кими Райкконену, находившемуся на быстром круге.

Рассмотрев обстоятельства инцидента и заслушав пилотов, стюарды признали вину гонщика Mercedes - 5-кратный чемпион мира будет стартовать в гонке с 5-го места..

Третьим закончил квалификацию пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Партнер Леклера по "Феррари" Себастьян Феттель из-за проблем с болидом не смог принять участие в финальной сессии и должен был стартовать в гонке десятым, но благодаря штрафу Кевина Магнуссена на "Хаас" начнет гонку с 9-й позиции.

Добавим, что на трех последних этапах гонщики "Феррари" дважды выигрывали квалификацию.