Открыл шоу лидер "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который вылетел с трассы в последнем повороте и задней частью болида, где располагается коробка передач, врезался в отбойник.
Гонщик "Мерседес" и победитель Гран-При Австрии-2017 Валттери Боттас ошибся в другом месте – на входе в шестой поворот, известный как Power Horse.
Заднюю часть болида финна снесло с трассы, после чего неуправляемая машина под прямым углом врезалась в стену из покрышек.
Механикам обеспечена бессонная ночь.
Finn-ito 💥@ValtteriBottas' FP2 comes to an abrupt end#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/aT2cNmA0qN— Formula 1 (@F1) 28 июня 2019 г.