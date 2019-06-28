Валттери Ботас и Макс Ферстаппен разбили свои болиды.

Фото: EPA/UPG Шпильберг

Формуле-1 вторая пятничная практика Гран-При Австрии , которая прошла на трассе Red Bull Ring в пасторальном Шпильберге, выдалась на редкость яркой – сразу два гонщика топ-команд вдребезги разбили свои болиды.

Открыл шоу лидер "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который вылетел с трассы в последнем повороте и задней частью болида, где располагается коробка передач, врезался в отбойник.

Гонщик "Мерседес" и победитель Гран-При Австрии-2017 Валттери Боттас ошибся в другом месте – на входе в шестой поворот, известный как Power Horse.

Заднюю часть болида финна снесло с трассы, после чего неуправляемая машина под прямым углом врезалась в стену из покрышек.

Механикам обеспечена бессонная ночь.