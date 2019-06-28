Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
ГлавнаяСпорт

В Формуле-1 пилоты "Мерседес" и "Ред Булл" попали в яркие аварии на свободной практике Гран-При Австрии

Валттери Ботас и Макс Ферстаппен разбили свои болиды.

Шпильберг
Фото: EPA/UPG
Шпильберг
В Формуле-1 вторая пятничная практика Гран-При Австрии, которая прошла на трассе Red Bull Ring в пасторальном Шпильберге, выдалась на редкость яркой – сразу два гонщика топ-команд вдребезги разбили свои болиды.

Открыл шоу лидер "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который вылетел с трассы в последнем повороте и задней частью болида, где располагается коробка передач, врезался в отбойник.

Гонщик "Мерседес" и победитель Гран-При Австрии-2017 Валттери Боттас ошибся в другом месте – на входе в шестой поворот, известный как Power Horse.

Заднюю часть болида финна снесло с трассы, после чего неуправляемая машина под прямым углом врезалась в стену из покрышек.

Механикам обеспечена бессонная ночь.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также