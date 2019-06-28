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171-я ракетка мира установил рекорд Уимблдона

Рекордсменом стал 31-летний бельгиец Рубен Бемельманс.

171-я ракетка мира установил рекорд Уимблдона
Рубен Бемельманс
Фото: EPA/UPG

31-летний бельгийский теннисист Рубен Бемельманс установил рекорд Уимблдона, сообщает официальный сайт ATP.

Он стал первым игроком в Открытой эре, которому удалось в шестой раз попасть в основную сетку травяного турнира "Большого шлема" через квалификацию.

В финальном раунде отбора Рубен обыграл представителя США Дональда Янга со счетом 6:4, 6:4, 6:1. Имя первого соперника Бемельманса в основной сетке станет известно сегодня.

Лучшим результатом бельгийца на Уимблдоне является выход в третий круг - в 2017 году он на этой стадии турнира уступил южноафриканцу Кевину Андерсону.

За карьеру Бемельманс не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 171-ю строчку.

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