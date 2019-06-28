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В полуфиналах чемпионата Европы по футболу (U-21) было забито 11 мячей

Финалистами стали испанцы и немцы.

Молодежный чемпионат Европы по футболу достиг полуфинальной стадии.

Молодежная сборная Германии
Фото: EPA/UPG
Молодежная сборная Германии
Вначале в Болонье на поле спортивной арены "Ренато Даль-Ара" вышли сборный Германии и Румынии.

Драматичный матч с удалением и двумя пенальти завершился победой немцев 4:2 – победные мячи молодежная Бундестим забила на 90-й и 90+4 минутах.

Обзор матча Румыния - Германия - на официальном сайте УЕФА.

Во втором полуфинале в Мапеи встретились сборные Франции и Испании.

Молодежная сборная Испании
Фото: EPA/UPG
Молодежная сборная Испании
В матче также было два 11-метровых. В итоге, победу одержала команда с Иберийского полуострова 4:1, причем счет открыли французы.

Обзор матча Франция - Испания - на официальном сайте УЕФА.

В последний день июня пройдут два финала: в "бронзовом" встретятся французы и румыны, а в главном – сборные Испании и Германии.

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