Молодежный чемпионат Европы по футболу достиг полуфинальной стадии.
Драматичный матч с удалением и двумя пенальти завершился победой немцев 4:2 – победные мячи молодежная Бундестим забила на 90-й и 90+4 минутах.
Обзор матча Румыния - Германия - на официальном сайте УЕФА.
Во втором полуфинале в Мапеи встретились сборные Франции и Испании.
Обзор матча Франция - Испания - на официальном сайте УЕФА.
В последний день июня пройдут два финала: в "бронзовом" встретятся французы и румыны, а в главном – сборные Испании и Германии.