Европейские игры: Украина завоевала золотую медаль в гребле на байдарках

Это шестое "золото" нашей команды на Играх.

Фото: НОК Мария Повх и Людмила Куклиновская

На II Европейских играх в Минске женский украинский дуэт Мария Повх/Людмила Куклиновская завоевали золотую медаль в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 метров, показав результат 44.781 сек.

"Серебро" в активе немецкого тандема Фрациски Йоф и Тины Дьеце (44.961), а бронзовые медали у хозяек турнира Волги Худженко и Марины Литвинчук (45.073).

Стоит добавить, что перед этим заездом над каналом пошел жуткий ливень, который, впрочем, не испугал организаторов и спортсменов.

Отметим, что это первое "золото" сборной Украины на Европейских играх за последние четыре дня после триумфального выступления легкоатлетов.