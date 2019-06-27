Сборная Зимбабве не смогла выиграть у команды Уганды.

На полях Египта проходит финальная часть Кубка африканских наций-2019.

В группах завершаются матчи второго тура.

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В группе А встречались команды Зимбабве и Уганды. Ничейный результат (1:1) значительно усложнил команде Зимбабве выход в плей-офф турнира.

На 51-й минуте случился ключевой эпизод в матче.

При счете 1:1 партнеры по команде вывели форварда сборной Зимбабве Ноуледжа Мусона на ударную позицию, которому оставалось лишь подставить ногу, находясь на линии вратарской площадки.

Однако 29-летний игрок запустил мяч в перекладину.

Zimbabwe forveti Knowledge Musona, Uganda maçında zoru başardı ve bu golü kaçırdı. pic.twitter.com/H1qV36FDzq — hücumpres (@hucumpres) 26 июня 2019 г.

Перед последним туром зимбабвийцы с единственным очком занимают 3-место в группе. На счету сборной Уганды 4 очка, и они отстают от лидера – египтян, с которыми им предстоит очная встреча, на 2 очка.

В свою очередь, Зимбабве в заключительном туре сыграет с не набравшей ни одного очка командой ДР Конго.