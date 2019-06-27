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Сильнейший украинский биатлонист прокомментировал дисквалификацию российских биатлонистов

Дмитрий Пидручный - про отстранение российских спортсменов.

Сильнейший украинский биатлонист прокомментировал дисквалификацию российских биатлонистов
Дмитрий Пидручный
Фото: EPA/UPG

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию за допинг своих российских коллег Александра Печенкина и Александра Чернышова.

По его словам, все получают то, что заслужили.

Отметим, из-за дисквалификации россиян Пидручный стал чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиады 2013 года в смешанной эстафете.

"Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили", - цитирует высказывание чемпиона мира 2019 года в гонке преследования "Спорт-Экспресс".

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