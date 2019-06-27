В 1/4 финала женского Чемпионата мира по футболу пробились 7 европейских команд

Фото: EPA/UPG

На полях Франции завершились матчи 1/8 финала женского Чемпионата мира по футболу-2019 , по итогам которых определились четвертьфинальные пары.

Норвегия – Австралия – 1:1 (пенальти – 4:1)

Англия – Камерун – 3:0

– Камерун – 3:0 Франция – Бразилия – 2:1 (д.в.)

– Бразилия – 2:1 (д.в.) Испания – США – 1:2

– 1:2 Италия – Китай – 2:0

– Китай – 2:0 Нидерланды – Япония – 2:1

– Япония – 2:1 Германия – Нигерия – 3:0

– Нигерия – 3:0 Швеция – Канада – 1:0

Отметим, в стадию 1/4 финала пробились 7 европейских команд и трехкратные чемпионки мира - американки, которые будут отстаивать звание сильнейшей женской сборной в мире.

Три лучших европейских сборных получат путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

Сетка 1/4 финала.

27.06 Норвегия – Англия

28.06 Франция – США

29.06 Италия – Нидерланды

29.06 Германия – Швеция

Добавим, что бригаду украинских арбитров во главе с Екатериной Монзуль назначено работать на четвертьфинальном поединке Франция - США, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Фото: УАФ

На линиях Екатерине будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра возложены на представительницу Австрии Кэти Яцевич.