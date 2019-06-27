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В 1/4 финала женского Чемпионата мира по футболу пробились 7 европейских команд

Единственным исключением стала сборная США.

Фото: EPA/UPG
На полях Франции завершились матчи 1/8 финала женского Чемпионата мира по футболу-2019, по итогам которых определились четвертьфинальные пары.

Норвегия – Австралия – 1:1 (пенальти – 4:1)

  • Англия – Камерун – 3:0
  • Франция – Бразилия – 2:1 (д.в.)
  • Испания – США – 1:2
  • Италия – Китай – 2:0
  • Нидерланды – Япония – 2:1
  • Германия – Нигерия – 3:0
  • Швеция – Канада – 1:0

Отметим, в стадию 1/4 финала пробились 7 европейских команд и трехкратные чемпионки мира - американки, которые будут отстаивать звание сильнейшей женской сборной в мире.

Три лучших европейских сборных получат путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

Сетка 1/4 финала. 

  • 27.06 Норвегия – Англия
  • 28.06 Франция – США
  • 29.06 Италия – Нидерланды
  • 29.06 Германия – Швеция

Добавим, что бригаду украинских арбитров во главе с Екатериной Монзуль назначено работать на четвертьфинальном поединке Франция - США, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Фото: УАФ
На линиях Екатерине будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Обязанности четвертого арбитра возложены на представительницу Австрии Кэти Яцевич.

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