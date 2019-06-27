В 1/4 финала женского Чемпионата мира по футболу пробились 7 европейских команд

Норвегия – Австралия – 1:1 (пенальти – 4:1)
- Англия – Камерун – 3:0
- Франция – Бразилия – 2:1 (д.в.)
- Испания – США – 1:2
- Италия – Китай – 2:0
- Нидерланды – Япония – 2:1
- Германия – Нигерия – 3:0
- Швеция – Канада – 1:0
Отметим, в стадию 1/4 финала пробились 7 европейских команд и трехкратные чемпионки мира - американки, которые будут отстаивать звание сильнейшей женской сборной в мире.
Три лучших европейских сборных получат путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.
Сетка 1/4 финала.
- 27.06 Норвегия – Англия
- 28.06 Франция – США
- 29.06 Италия – Нидерланды
- 29.06 Германия – Швеция
Добавим, что бригаду украинских арбитров во главе с Екатериной Монзуль назначено работать на четвертьфинальном поединке Франция - США, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.