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УЕФА запретил использовать логотип КПРФ в Лиге Чемпионов

Московский клуб будет вынужден изменить логотип.

УЕФА запретил использовать логотип КПРФ в Лиге Чемпионов

УЕФА запретил московскому мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в матчах Лиги Чемпионов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, в прошлом сезоне команда впервые в своей истории завоевала "серебро" чемпионата России и пробилась в главный турнир Европы.

"От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии", – приводит слова президента Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиля Алиева издание.

"А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой. МФК КПРФ уже получил это извещение и будет менять свой логотип", - отмечает Алиев.

"Возможность оставить название пока обсуждается, ведь прямого перевода с английского на русский у аббревиатуры нет. "Коммунизм" по-английски начинается с буквы "с". Надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы отстоять хотя бы бренд КПРФ, на который ориентируется болельщик", - цитирует футбольного функционера издание.

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