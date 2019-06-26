Буффон возвращается в "Ювентус", - СМИ

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон ведет переговоры с "Ювентусом" о возвращении в состав туринской команды, сообщает Football-Italia.

41-летний экс-голкипер сборной Италии готов подписать контракт на 1 сезон и быть резервистом Войцеха Щесны, а после завершения чемпионата 2019/20 войти в тренерский штаб Маурицио Сарри или получить должность в руководстве клуба, уточняет издание.

Напомним, прошлым летом Буффон покинул "Старую синьору" и подписал контракт с "Пари Сен-Жермен".

Однако по истечении года стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Добавим, что в составе туринцев Джанлуиджи выступал с 2001 по 2018 год.

Отметим, что агент игрока подтвердил информацию о переговорах с клубом.