Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
ГлавнаяСпорт

Буффон возвращается в "Ювентус", - СМИ

Джанлуиджи Буффон ведет переговоры с туринским клубом.

Буффон возвращается в "Ювентус", - СМИ
Джанлуиджи Буффон
Фото: EPA/UPG

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон ведет переговоры с "Ювентусом" о возвращении в состав туринской команды, сообщает Football-Italia.

41-летний экс-голкипер сборной Италии готов подписать контракт на 1 сезон и быть резервистом Войцеха Щесны, а после завершения чемпионата 2019/20 войти в тренерский штаб Маурицио Сарри или получить должность в руководстве клуба, уточняет издание.

Напомним, прошлым летом Буффон покинул "Старую синьору" и подписал контракт с "Пари Сен-Жермен".

Однако по истечении года стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Добавим, что в составе туринцев Джанлуиджи выступал с 2001 по 2018 год.

Отметим, что агент игрока подтвердил информацию о переговорах с клубом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также