Руководство ПСЖ и 41-летний чемпион мира-2006 по обоюдному согласию приняли решение не продлевать контракт, отмечается в коммюнике.
"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Желаем Вам всего наилучшего в будущем! Пока и спасибо за все", - сказано в официальном сообщении.
Также французский клуб опубликовал прощальное видео, со значимыми моментами карьеры Буффона в ПСЖ.
🙌 @gianluigibuffon : « Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! 🇫🇷. »#GrazieGigi pic.twitter.com/GeSVZyFuZB— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 июня 2019 г.
Напомним, Буффон перешел в ПСЖ год назад из "Ювентуса". За парижан Джанлуиджи сыграл 25 матчей во всех турнирах и завоевал титул чемпиона Франции.