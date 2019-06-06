Фото: псж Джанлуиджи Буффон

Руководство ПСЖ и 41-летний чемпион мира-2006 по обоюдному согласию приняли решение не продлевать контракт, отмечается в коммюнике.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Желаем Вам всего наилучшего в будущем! Пока и спасибо за все", - сказано в официальном сообщении.

Также французский клуб опубликовал прощальное видео, со значимыми моментами карьеры Буффона в ПСЖ.

Напомним, Буффон перешел в ПСЖ год назад из "Ювентуса". За парижан Джанлуиджи сыграл 25 матчей во всех турнирах и завоевал титул чемпиона Франции.