Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
​Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА (список)
​Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА (список)
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ГлавнаяСпорт

"Пари Сен-Жермен" попрощался с Буффоном трогательным видео

Джанлуиджи Буффон провел год в ПСЖ.

Джанлуиджи Буффон
Фото: псж
Джанлуиджи Буффон
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон завершил свои выступления за "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте парижского клуба.

Руководство ПСЖ и 41-летний чемпион мира-2006 по обоюдному согласию приняли решение не продлевать контракт, отмечается в коммюнике.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Желаем Вам всего наилучшего в будущем! Пока и спасибо за все", - сказано в официальном сообщении.

Также французский клуб опубликовал прощальное видео, со значимыми моментами карьеры Буффона в ПСЖ.

Напомним, Буффон перешел в ПСЖ год назад из "Ювентуса". За парижан Джанлуиджи сыграл 25 матчей во всех турнирах и завоевал титул чемпиона Франции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также