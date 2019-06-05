Президент и главный тренер "Динамо" провели встречу, но не пришли к согласию, - СМИ

Предстоит еще один раунд переговоров.

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Александр Хацкевич сегодня провели встречу, которая длилась больше часа, сообщает Sport Arena.

По некоторым пунктам стороны не пришли к согласию, поэтому стороны проведут еще одну встречу, отмечает издание.

Напомним, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже истек, и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера.

Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.

С тех пор "Динамо" под руководством белорусского специалиста не выиграло ни чемпионат страны, ни Кубок. Единственным достижением клуба был выигрыш Суперкубка Украины в 2018 году.