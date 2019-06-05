Умер бывший президент УЕФА

Фото: УЕФА Леннарт Юханссон

"УЕФА и футбольный мир оплакивают смерть в возрасте 89 лет шведа Леннарта Йоханссона, который был президентом УЕФА в течение 17 лет, с 1990 по 2007 год", - говорится в официальном сообщении.

Юханссон был пятым президентом УЕФА. Его сменил Мишель Платини.

За время работы Юханнсона руководителем главного футбольного органа Европы была основана Лига Чемпионов, ставшая самым популярным клубным турниром не только на континенте, но и в мире.

В 1998 году Леннарт баллотировался на пост президента ФИФА, но уступил в итоговом голосовании Йозефу Блаттеру.

УЕФА объявил, что до конца недели перед стартом всех матчей, проходящих под эгидой организации, память Юханссона почтут минутой молчания.