Пресс-служба Хорватского футбольного союза пошутила над новой формой "Барселоны". Каталонцы впервые в истории отказались от полосок на футболках - в новом сезоне команда будет играть в форме в сине-гранатовую клетку.
🤔🧐😉 Nice try @FCBarcelona, but you can't beat red-and-white checkers 🔴⚪️#Croatia pic.twitter.com/LTYKYpEZ8x— HNS (@HNS_CFF) 3 июня 2019 г.
Сборная Хорватии - одна из самых известных футбольных команд, использующих "шашечки" на своей форме.
Цвета "Барсы" остались неизменными - сине-гранатовые. Каталонский флаг теперь располагается спереди и имеет V-образную форму.
Техническим спонсором каталонского клуба является компания Nike.
👕 Nuestra nueva camiseta para la temporada 2019/2020— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 июня 2019 г.
💙❤ El talento no tiene una sola forma pic.twitter.com/FwVTPN74WV