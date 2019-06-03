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Американская теннисистка лишена всех призовых на "Ролан Гаррос"

Анна Татишвили лишилась более 50-ти тыс. долл.

Американская теннисистка лишена всех призовых на "Ролан Гаррос"
Фото: www.oncourtadvantage.com

Представительница США Анна Татишвили, за 55 минут проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Франции представительнице Греции Марии Саккари со счетом 0:6, 1:6, была оштрафована на всю сумму призовых, полагавшихся за участие в первом круге - 51 520 долл., сообщает Tennis.

Международная федерация тенниса посчитала, что 29-летняя уроженка Тбилиси не оказывала должного сопротивления на корте.

Этот штраф стал пока самым большим на нынешнем "Ролан Гаррос".

Бывшая 50-я ракетка мира выступает за США с 2014 года. Ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" стал выход в четвертый круг US Open 2012 года.

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