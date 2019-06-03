"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" трех своих звездных игроков в обмен на Погба, - СМИ

"Реал" после фиаско нынешнего созона, в котором "королевский" клуб проиграл все турниры, решительно настроен провернуть сделку по трансферу лидера "Манчестер Юнайтед", чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции Поля Погба, сообщает The Times.

Для этого клуб с "Сантьяго Бернабеу" готов предложить "красным дьяволам" в обмен нападающего Гарета Бэйла, уточняет издание.

Если же манкунианцев не устроит вариант с валлийцем, "Реал" также может добавить в сделку хавбека Хамеса Родригеса, игравшего последний сезон на правах аренды в "Баварии", и голкипера Кейлора Наваса.

Сообщается, что все три футболиста больше не входят в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Напомним, текущий контракт Погба с МЮ рассчитан до 2021 года.