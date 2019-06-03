Почему я выбираю «Sky Fitness»?

Если вы решили купить абонементы в фитнес на Печерске , хотим обратить ваше внимание на фитнес-клуб «Sky Fitness». Среди множества других клубов, расположенных в данном районе, «Sky Fitness» представляет собой органичный симбиоз фитнес-зон для тренировок как классического образца, так и новых модных тенденций в фитнес-индустрии. Это новый формат клуба премиум-класса, который полностью изменит ваше представление о спорте, позволит выбрать наиболее эффективное направление, предоставит возможность заботиться о красоте и здоровье одновременно.

Что дает абонемент в «Sky Fitness»?

Для владельцев абонемента «Sky Fitness» открываются большие возможности. Для гостей и клиентов клуба работает:

тренажерный зал, полностью укомплектованный современным оборудованием;

25-метровый бассейн, в котором можно выполнять разнообразные водные программы и упражнения;

групповые программы, мотивирующие клиента на достижение поставленных целей;

программа единоборств, на которой тренеры обучают основам ведения боя, а также помогают осознать философию победителя.

Это могут быть как коллективные занятия, так и индивидуальные тренировки с инструктором.

Обратившись в клуб на Печерске, вы можете рассчитывать на:

индивидуальный подход. Опытные тренеры подберут наиболее эффективный комплекс тренировок для каждого клиента, исходя из его предпочтений, целей, а также состояния здоровья;

европейский уровень сервиса. Вежливый персонал с радостью ознакомит с комплексом услуг центра и предоставит всю необходимую информацию.

удобное транспортное расположение. Фитнес-центр находится прямо возле станции метро в центре города, поэтому в него легко можно попасть;

демократичные цены. В сравнении с ценами на аналогичные услуги в данном регионе ценовая политика в «Sky Fitness» достаточно лояльна.

регулярное обновление тренировочных программ, что позволяет клиентам всегда быть в тонусе;

В клубе созданы все условия для комфортных занятий. Залы оформлены стильно и оборудованы техникой современного образца. Дизайн интерьера по типу «open space» способствует продуктивной деятельности, позволяет расслабиться и получать удовольствие от тренировок. Общая площадь центра составляет 2500 м2, где каждый сможет найти именно то, что ему подходит ему. Фитнес-клуб могут посещать все желающие с разумными возрастными ограничениями.

«Sky Fitness» помогает своим клиентам привести тело и дух в порядок. Совместными усилиями с дипломированными специалистами они гарантированно добиваются поставленных целей!