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"Пари Сен-Жермен" готов выложить за трансфер Роналду 140 млн евро, - СМИ

Парижанам никак не удается выиграть Лигу Чемпионов.

"Пари Сен-Жермен" готов выложить за трансфер Роналду 140 млн евро, - СМИ
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: juventus.com

"Пари Сен-Жермен" готов создать убийственную линию атаки. К уже существующему трио НеймарКилиан МбаппеЭдинсон Кавани парижане готовы добавить Криштану Роналду.

ПСЖ намерен выкупить контракт португальского нападающего "Ювентуса", сообщает Diario Gol.

Агент футболиста Жорже Мендеш получил предложение от французского клуба, согласно которому Роналду сможет зарабатывать 960 тыс евро в неделю, уточняет издание. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Кроме того, ПСЖ готов заплатить "Ювентусу" за трансфер 34-летнего Криштиану 140 млн, что с финансовой точки зрения выглядит очень привлекательно.

В минувшем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 13 результативных передач.

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