Треть прибывших в Мадрид на финал Лиги Чемпионов болельщиков имеют фальшивые билеты

Целая армия фанов "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" не смогут попасть на "Ванда Метрополитано".

Фанаты "Ливерпуля" на одной из площадей Мадрида

Сегодня в Мадриде состоится финальный матч Лиги Чемпионов.

На поле домашней арены "Атлетико" "Ванда Метрополитано" сойдутся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Болельщики британских клубов заранее прибыли в Мадрид. Однако, далеко не все из них смогут попасть на стадион.

Как минимум треть из 50-ти тысяч прибывших фанатов владеют фальшивыми билетами, сообщает The Telegraph.

В УЕФА сообщили, что на поединок было продано рекордное количество недействительных билетов. В связи с этим, на стадионе, вмещающем 68 тыс., ужесточат систему пропуска с целью не допустить проход болельщиков по фальшивым документам.

Союз еще раз призвал болельщиков не покупать билеты на матч у неуполномоченных продавцов, поскольку, есть высокий риск того, что они окажутся недействительными.

Кроме того, УЕФА предупреждает фанатов о жуликах на черном рынке, выдающих себя за стюардов, которые пытаются продать недействительные билеты или обманным путем через "проверку" подлинности билетов изъять у владельцев эти билеты.

По городу даже распространились слухи о том, что в субботу утром будет выброшено в продажу допорлнительно 4 тыс. билетов, но УЕФА отрицает достоверность этой инициативы.

Напомним, начало поединка - в 22:00.