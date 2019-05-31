"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
ГлавнаяСпорт

Цуренко героически вышла в третий раунд Ролан Гарроса, выиграв решающий сет 11:9

Леся Цуренко одержала волевую победу.

Цуренко героически вышла в третий раунд Ролан Гарроса, выиграв решающий сет 11:9
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) одержала сверх волевую победу над сербской теннисисткой Александрой Крунич (№76 WTA) 5:7, 7:5, 11:9.

Накануне матч был прерван при счете в решающей партии 6:6 из-за наступления темноты.

Добавим, что до перерыва Леся отыграла один матчбол.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты.

Напомним, что еще одна украинка Элина Свитолина уже вышла в третий раунд соревнований. На этой стадии она сегодня сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также