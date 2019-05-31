Цуренко героически вышла в третий раунд Ролан Гарроса, выиграв решающий сет 11:9

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 WTA) одержала сверх волевую победу над сербской теннисисткой Александрой Крунич (№76 WTA) 5:7, 7:5, 11:9.

Накануне матч был прерван при счете в решающей партии 6:6 из-за наступления темноты.

Добавим, что до перерыва Леся отыграла один матчбол.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты.

Напомним, что еще одна украинка Элина Свитолина уже вышла в третий раунд соревнований. На этой стадии она сегодня сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.