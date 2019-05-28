Цуренко вышла во второй круг Roland Garros

Вторая ракетка Украины и 27-я мира Леся Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла 77-й номер мирового рейтинга из Канады Эжени Бушар.
Счет матча, который длился чуть больше часа, – 6:2, 6:2, сообщает Трибуна.
Теннисистки ранее встречались трижды. Счет в личных встречах теперь 2:2.
В следующем круге Цуренко встретится с Александрой Крунич.
Таким образом, во втором круге Roland Garros Украину будут представлять Леся Цуренко, Элина Свитолина и Екатерина Козлова.
Стаховский и Ястремская вылетели с Roland Garros в первом туре.