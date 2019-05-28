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Цуренко вышла во второй круг Roland Garros

В следующем круге Цуренко встретится с Александрой Крунич.

Цуренко вышла во второй круг Roland Garros
Фото: EPA/UPG

Вторая ракетка Украины и 27-я мира Леся Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла 77-й номер мирового рейтинга из Канады Эжени Бушар.

Счет матча, который длился чуть больше часа, – 6:2, 6:2, сообщает Трибуна.

Теннисистки ранее встречались трижды. Счет в личных встречах теперь 2:2.

В следующем круге Цуренко встретится с Александрой Крунич.

Таким образом, во втором круге Roland Garros Украину будут представлять Леся Цуренко, Элина Свитолина и Екатерина Козлова.

Стаховский и Ястремская вылетели с Roland Garros в первом туре.

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