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Гаттузо подтвердил, что покидает "Милан"

Команда под его руководством не выполнила главную задачу – выход в Лигу Чемпионов.

Гаттузо подтвердил, что покидает "Милан"
Дженнаро Гаттузо
Фото: EPA/UPG

Дженнаро Гаттузо сообщил, что покидает пост главного тренера "Милана", информирует La Reppublica.

Решение было принято через день после завершения чемпионата Италии, по результатам которого "россонери" заняли лишь 5-е место и не попали в зону Лиги Чемпионов.

"Решение покинуть "Милан" было непростым. Но это решение, которое я должен был принять. Не было определенного момента, когда я созрел, это решение - суммарное за период в 18 месяцев, который я провел в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие. Месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы", - цитирует слова Гаттузо издание.

"Это болезненный, но вдумчивый выбор для меня. Отказываюсь ли я от двухлетнего контракта? Да, потому что моя история с "Миланом" никогда не может быть вопросом денег", - отметил уже экс-наставник "Милана".

41-летний Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года. Под его руководством Rossoneri дважды добыли путевку в Лигу Европы.

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