Гаттузо подтвердил, что покидает "Милан"

Дженнаро Гаттузо сообщил, что покидает пост главного тренера "Милана", информирует La Reppublica.

Решение было принято через день после завершения чемпионата Италии, по результатам которого "россонери" заняли лишь 5-е место и не попали в зону Лиги Чемпионов.

"Решение покинуть "Милан" было непростым. Но это решение, которое я должен был принять. Не было определенного момента, когда я созрел, это решение - суммарное за период в 18 месяцев, который я провел в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет такой, как другие. Месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы", - цитирует слова Гаттузо издание.

"Это болезненный, но вдумчивый выбор для меня. Отказываюсь ли я от двухлетнего контракта? Да, потому что моя история с "Миланом" никогда не может быть вопросом денег", - отметил уже экс-наставник "Милана".

41-летний Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года. Под его руководством Rossoneri дважды добыли путевку в Лигу Европы.