"Я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, на который я ожидал, - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения", - написал Саксен.
При этом журналист довольно нетрадиционным способом попросил прощения у сборной Финляндии. Филип съел газету, в которой назвал свою хоккейную сборную худшей в истории.
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, поочередно обыграв в плей-офф команды Швеции, России и Канады.
Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.— Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.
Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz