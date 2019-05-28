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Финский журналист съел газету, в которой перед Чемпионатом мира по хоккею назвал свою сборную худшей в истории

Команда Суоми в третий раз в своей истории стала сильнейшей хоккейной командой мира.

Сборная Финляндии
Фото: EPA/UPG
Сборная Финляндии
Финский журналист крупнейшая ежедневной шведоязычной газеты Финляндии HBL Филип Саксен признал свою неправоту в оценке истинного потенциала национальной команды страны перед стартом Чемпионата мира по хоккею.

"Я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, на который я ожидал, - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения", - написал Саксен.

При этом журналист довольно нетрадиционным способом попросил прощения у сборной Финляндии. Филип съел газету, в которой назвал свою хоккейную сборную худшей в истории.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, поочередно обыграв в плей-офф команды Швеции, России и Канады.

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