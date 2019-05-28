Команда Суоми в третий раз в своей истории стала сильнейшей хоккейной командой мира.

Фото: EPA/UPG Сборная Финляндии

Финский журналист крупнейшая ежедневной шведоязычной газеты Финляндии HBL Филип Саксен признал свою неправоту в оценке истинного потенциала национальной команды страны перед стартом Чемпионата мира по хоккею.

"Я писал, что нынешняя сборная Финляндии является одной из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, на который я ожидал, - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения", - написал Саксен.

При этом журналист довольно нетрадиционным способом попросил прощения у сборной Финляндии. Филип съел газету, в которой назвал свою хоккейную сборную худшей в истории.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.