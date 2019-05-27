Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Юзик из "Квартала" хочет баллотироваться в парламент по мажоритарке
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяСпорт

УЕФА запретил лондонскому "Арсеналу" проводить политическую акцию в Баку

"Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в футболках с именем Мхитаряна.

УЕФА запретил лондонскому "Арсеналу" проводить политическую акцию в Баку
Генрих Мхитарян
Фото: EPA/UPG

Футболисты лондонского "Арсенала" планировали поддержать армянского легионера команды Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы против "Челси", который состоится в Баку, сообщает Daily Mail.

Игроки хотели выйти на предматчевую разминку финальной игры в майках с надписью "Мхитарян". Однако европейские футбольные функционеры запретили команде проводить подобную акцию.

Такие действия строго запрещены правилами организации, уточняет издание.

Комплект формы, которую игроки будут носить до игры, во время матча и после него в случае победы, должны быть одобрены со стороны УЕФА.

Напомним, Мхитарян принял решение не ехать в Баку на матч с "Челси" по причине личной безопасности ввиду исторического конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также