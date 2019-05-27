УЕФА запретил лондонскому "Арсеналу" проводить политическую акцию в Баку

"Канониры" хотели выйти на разминку перед финалом Лиги Европы в футболках с именем Мхитаряна.

Футболисты лондонского "Арсенала" планировали поддержать армянского легионера команды Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы против "Челси", который состоится в Баку, сообщает Daily Mail.

Игроки хотели выйти на предматчевую разминку финальной игры в майках с надписью "Мхитарян". Однако европейские футбольные функционеры запретили команде проводить подобную акцию.

Такие действия строго запрещены правилами организации, уточняет издание.

Комплект формы, которую игроки будут носить до игры, во время матча и после него в случае победы, должны быть одобрены со стороны УЕФА.

Напомним, Мхитарян принял решение не ехать в Баку на матч с "Челси" по причине личной безопасности ввиду исторического конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.