УЕФА запретил лондонскому "Арсеналу" проводить политическую акцию в Баку

Футболисты лондонского "Арсенала" планировали поддержать армянского легионера команды Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы против "Челси", который состоится в Баку, сообщает Daily Mail.
Игроки хотели выйти на предматчевую разминку финальной игры в майках с надписью "Мхитарян". Однако европейские футбольные функционеры запретили команде проводить подобную акцию.
Такие действия строго запрещены правилами организации, уточняет издание.
Комплект формы, которую игроки будут носить до игры, во время матча и после него в случае победы, должны быть одобрены со стороны УЕФА.
Напомним, Мхитарян принял решение не ехать в Баку на матч с "Челси" по причине личной безопасности ввиду исторического конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.