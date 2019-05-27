Ахметов готов отпустить Фонсеку в топ-клуб Европы

Владелец донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что готов расстаться с наставником команды Паулу Фонсекой, если им заинтересуется европейский топ-клуб.

"Паулу - молодой, амбициозный тренер, очень квалифицированный тренер. У него есть хорошие идеи, если бы им интересовались лучшие клубы Европы и мира - это тоже хорошо и для Паулу, и для нашего клуба", - заявил президент "Шахтера" в интервью программе "Великий футбол".

"Готов ли отпустить Фонсеку, если им заинтересуется европейский топ-клуб? Да, конечно. Это наше имя. Раньше если ко мне попадал игрок, то я никому его не продавал, никому его не отдавал, он должен был быть у нас. А когда я начал отпускать игроков, то в этой ситуации мы выиграли намного больше", - отметил Ахметов.

"Это же касается и тренерского штаба. Более того, есть моральная договоренность. Он (Фонсека, - прим. LB.ua) хороший специалист и порядочный человек. Он приехал сюда, в другую страну, выиграл три чемпионства и три Кубка, плюс Суперкубок. Это заслуживает огромных аплодисментов", - подытожил самый богатый по версии Bloomberg человек Украины.