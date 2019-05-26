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Победой Хэмилтона завершилась в Формуле-1 гонка в Монако

"Мерседес" впервые в сезоне не сделал победный дубль.

Победой Хэмилтона завершилась в Формуле-1 гонка в Монако
Льюис Хэмилтон
Фото: f1news.ru

В столице княжества Монако Монте-Карло прошел 6-й этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Монако.

Четвертый раз в сезоне победу в гонке одержал 5-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Однако, в отличие от пяти предыдущих Гран-При пилотам "Мерседес" не удалось взять "золотой" дубль. Напарник Хэмилтона по немецкой команде – Валттери Боттас занял лишь третье место, уступив одну позицию гонщику "Феррари" Себастьяну Феттелю.

Надо признать, гонка выдалась контактной. Причем особой активностью отличались не только пилоты пелотона, но и гонщики ведущих команд.

Дважды Мак Ферстаппен на "Ред Булл" проверял на прочность болиды "Мерседес". При этом один раз Макс умудрился это сделать на пит-лейн. За что голландский гонщик получил 5-секундный штраф, что по итогам гонки отбросило его со второго на четвертое место.

В личном зачете пилотов Льюис до 17 очков увеличил свое преимущество над Валттери.

В Кубке конструкторов превосходство "Мерседес" уже исчисляется 118-ю очками.

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