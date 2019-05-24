Ястремская вышла в финал турнира WTA в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA), посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в финал турнира, обыграв вторую сеяную, белоруску Арину Соболенко (№11 WTA) в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.
Матч продолжался 1 час и 25 минут.
Соперница 19-летней украинки по финалу турнира, с призовым фондом 227 тыс. долл., определится во французской дуэли Хлоя Паке - Каролин Гарсия.
Напомним, Гарсия на пути в полуфинал обыграла еще одну представительницу Украины - Марту Костюк 3:6, 6:3, 6:2.