Ястремская вышла в финал турнира WTA в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA), посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в финал турнира, обыграв вторую сеяную, белоруску Арину Соболенко (№11 WTA) в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.

Матч продолжался 1 час и 25 минут.

Соперница 19-летней украинки по финалу турнира, с призовым фондом 227 тыс. долл., определится во французской дуэли Хлоя Паке - Каролин Гарсия.

Напомним, Гарсия на пути в полуфинал обыграла еще одну представительницу Украины - Марту Костюк 3:6, 6:3, 6:2.

Отметим, что это первый грунтовый финал в карьере Даяны. Ранее она сыграла в двух финалах на харде (Гонконг-2018 и Хуахин-2019), и в обоих победила.