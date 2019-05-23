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Украинка Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге

Даяна Ястремская обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.

Даяна Ястремская
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№42 WTA), посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под шестым номером, вышла в полуфинал турнира, обыграв француженку Фиону Ферро (№88 WTA) со счетом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

За выход в финал 19-летняя украинка поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 2) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико).

Отметим, что это второй полуфинал для Ястремской в сезоне и первый на грунте в карьере. Ранее она доходила до 1/2 финала только на победном для себя хардовом турнире в Хуахине.

Добавим, что чуть позже в рамках четвертьфинала состоится еще одно украино-французское противостояние: Марта Костюк на пути в полуфинал попытается пройти четвертую ракетку турнира Каролин Гарсия.

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