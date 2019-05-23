Матч принципиальных соперников, который с турнирной точки зрения ничего не решал, завершился результативной ничьей 1:1.

Счет был открыт благодаря индивидуальному мастерству вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова, на 36-й минуте накрутившего двух соперников на подступах и в штрафной площади "Шахтера", вынудившего Фернандо нечисто пойти в подкат – арбитр Ярослав Козик указал на 11-метровую отметку.

Сам Цыганков с "точки" был хладнокровен 1:0.

Через 9 минут в эпицентре внимания вновь оказался судья из Мукачево – удаливший за вторую желтую карточку защитника гостей Артема Шабанова.

Киевляне в меньшинстве во втором тайме продержались всего 5 минут – партнеры вывели Тете один на один с Денисом Бойко, и бразилец восстановил статус-кво 1:1.

На 63-й минуте вновь на авансцену вышел Козик, удаливший защитника хозяев Давида Хочолава, и, таким образом, уравнявший составы.

В оставшиеся полчаса игра протекала живо, команды создавали голевые моменты, но до финального свистка счет на табло не изменился.

Обновление.